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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا فيلوباتير يترأس قداس عيد تجليسه الرابع بكنيسة السيدة العذراء

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ترأس الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص وتوابعها، بمحافظة المنيا، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية، مركز أبوقرقاص، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تجليسه الرابع.

شارك في الصلاة القمص مكاريوس يوسف، إلى جانب آباء كهنة الكنيسة: القمص غبريال محفوظ، والقس يوسف جاب الله، والقس أثناسيوس فايز.

كما حضر بعد صلاة القداس عدد من آباء كهنة الإيبارشية، الذين شاركوا في الاحتفال الديني.

وشهدت الكنيسة جوًا من البهجة والروحانية، حيث عبر العديد من أبناء الرعية عن فرحتهم بتلك المناسبة التي تعكس محبة الكنيسة ودورها الرعوي في خدمة المؤمنين.

وفي ختام القداس، أكد الأنبا فيلوباتير على أهمية الوحدة والمحبة بين أبناء الكنيسة في هذه المناسبة.

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الانبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص المنيا القداس الألهي القمص غبريال محفوظ