محافظ بني سويف يؤدي شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان من مسجد عمر بن عبد العزيز

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان 1446ه، والتي نقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية على الهواء من مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، ضمن فعاليات احتفال المحافظة بعيدها القومي مارس 2025.

وذلك في حضور: "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، الدكتور خالد خضر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف _نائباً عن الوزير الدكتور أسامة الأزهري _، اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء حازم عزت السكرتير العام ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الاوقاف، أحمد دسوقي مديرمكتب المحافظ، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية، حيث رفع الأذان:القارئ أسامة عزب، فيما ألقى الخطبة وأمً المصلين الدكتور أحمد الغنّام عضو الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف.

وتناولت الخطبة الأولى من الصلاة موضوع "تعزيز الهوية ودورها في صناعة الحضارة"، حيث أشار الخطيب إلى أن هوية الأمة هي معيار تقدمها وتميزها،وأن الهوية المصرية ترتكز على عدة مرتكزات من أبرزها: الدين والتدين باعتباره النور الساطع والسراج المنير ومصدر العزة ومنبع الكرامة والوطنية، بجانب اللغة التي تعد دليل الأمة للتقدم وأن التمسك بها والحفاظ عليها واجب وطني ، لان اللغة هي التاريخ والماضي والحاضر وهي التي كانت الحصن الحصين أمام حملات ودعوات التغريب.

فيما حثّ الخطيب _في الخطبة الثانية_ المُصلين على اغتنام شهر رمضان وفضائله وعطاياه والمنح التي لا تُعد ولا تُحصى باعتباره شهر التسابق إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات،محذرا من بعض السلوكيات الخاطئة مثل العصبية والانفعال والغضب، وألا يكون يوم صوم أحدنا كيوم فطره، وتحقيق الغاية التي من أجلها شرع لنا الله الصوم وكتبه علينا وهى التقوى.

من جانبه، جدّد محافظ بني سويف التهنئة لكافة أبناء وقيادات بني سويف بشهررمضان المبارك، والذي يتزامن هذا العام مع احتفال بني سويف بعيدها القومي، الذي تحتفل به سنويا في مارس من كل عام، إحياءً لذكرى مشاركة أبناء بني سويف الأبطال في ثورة 1919 "بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول"، ضد الاحتلال الإنجليزي "آنذاك".