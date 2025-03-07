محمد صلاح يتوهج في معقل ليفربول قبل مواجهة ساوثهامبتون

يستعد النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، لخوض مباراة جديدة على أرضية ملعب أنفيلد، الذي يعتبر بمثابة معقله الحصين، حيث يستضيف ليفربول نظيره ساوثهامبتون غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة ضد ساوثهامبتون وهو يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، متفوقًا بفارق 13 نقطة على أرسنال صاحب الوصافة.

بينما يتذيل ساوثهامبتون الترتيب في المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط، إذ لم يحقق سوى انتصارين في الموسم الجاري 2024-2025 بالبريميرليج.

صلاح ملك أنفيلد

يمتلك محمد صلاح سجلًا ذهبيًا على ملعب أنفيلد معقل نادي ليفربول، حيث ساهم في تسجيل أو صناعة هدف في 12 من أصل 13 مباراة خاضها الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعبه هذا الموسم، منها 11 مباراة متتالية.

ولم ينجح أي من لاعبي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2017، في المساهمة التهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة في 100 هدف في المباريات (داخل الديار) مثلما فعل محمد صلاح في ملعب أنفيلد مع حمر الميرسيسايد.

وسجل صلاح 101 هدفًا على ملعب أنفيلد في بطولة الدوري الإنجليزي، متساويًا مع واين روني الذي سجل نفس الرصيد من الأهداف على ملعب أولد ترافورد رفقة مانشستر يونايتد.

ويعد محمد صلاح ثالث أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيلًا للأهداف في المباريات داخل الأرض متساويًا مع واين روني، خلف تييري هنري الذي أحرز 114 هدفًا في ملعب هايبري معقل نادي أرسنال القديم، وسيرجيو أجويرو صاحب الـ106 هدفًا مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 25 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

كما يعتلي محمد صلاح قائمة صانعي الأهداف في الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري، وذلك بعدما قدم 17 تمريرة حاسمة حتى الآن.