تنطلق بميدان السواقي.. قصور الثقافة تحتفل بليالي رمضان بأنشطة متنوعة بالفيوم

يقدم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتنطلق في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل 11 رمضان بميدان السواقي مع عرض فني لكورال أطفال الفيوم، بالإضافة إلى ورشة حكي بعنوان "رمضان قديما وحديثا" يقدمها الكاتب عصام الزهيري، بمكتبة اللاهون.

كما يشمل البرنامج المنفذ بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، سهرات رمضانية بمقهى القللي في الفترة من 11 وحتى 13 رمضان، بعنوان "ملتقى الفكر والإبداع".

ويشهد اليوم الأول لقاء بعنوان "سيرة علي الزيبق"، يليه أمسية شعرية غنائية بحضور د. محمد عبد التواب، المسئول التنفيذي للمركز القومي للترجمة، وبمشاركة لفيف من الشعراء والفنانين، ويديرها الشاعر محمد حسني.

ويتضمن اليوم الثاني لقاء بعنوان "تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الابداع"، يقدمه الأديب أحمد قرني، يليه أمسية شعرية يديرها الشاعر أحمد عبد الباقي، بجانب عرض فني لفرقة الفيوم للإنشاد الديني.

أما اليوم الثالث يشهد لقاء بعنوان "رمضان في الثقافة المصرية"، للروائي محمد جمال الدين، يليه أمسية شعرية يديرها الكاتب عصام الزهيري، كما يستقبل ميدان السواقي، عرضا فنيا لفرقة الفيوم للموسيقى العربية.

ويقدم فرع ثقافة الفيوم بإشراف ياسمين ضياء، بدءا من 14 رمضان عدة فعاليات بالمواقع التابعة، حيث تشهد مكتبة الكعابي، ورشة حكي بعنوان"الوطن في خيال الطفل"، يقدمها الأديب أحمد قرني، بجانب عرض فني لفرقة عرب الفيوم، بميدان السواقي.

وفى يوم 16 رمضان، يشهد مركز شباب دفنو بإطسا، أمسية شعرية، احتفالا بذكرى العاشر من رمضان، يعقبها عرضا فنيا لفرقة عرب الفيوم البدوية.

وفي يوم 18 رمضان، تقام أمسية شعرية، ولقاء بمناسبة العيد القومي للفيوم، بجانب عرض فني لفرقة الموسيقى العربية، وذلك بنادي المحافظة.

وتشهد مكتبة الطفل والشباب بطامية، في اليوم التالي عرضا فنيا لفرقة كورال الطفل، بجانب أمسية شعرية.

وتتواصل للفعاليات يوم 22 رمضان، بمركز شباب العجميين بإبشواي، مع احتفالية يحييها فرقة الفيوم للإنشاد الديني، وتشهد أمسية شعرية، وورشة للفنان أحمد فهمي.

وتستقبل مكتبة مطرطارس في اليوم التالي محاضرة بعنوان "ليلة القدر" بالتعاون مع مديرية الأوقاف، يعقبها تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم بالقرية.



وتختتم الفعاليات يوم 25 رمضان، بنقابة الزراعيين بالفيوم، مع لقاء بعنوان "روحانيات رمضان" يديره الروائي محمد جمال الدين، يعقبه أمسية شعرية، وعرض فني لفرقة الفيوم للإنشاد الديني، بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بليالي رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، وهي: مسرح السامر، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، قصر السينما، مسرح الطور الصيفي، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة روض الفرج، بينما تتوزع أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الفضيل.