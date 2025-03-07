فيتور الإسباني: عُمان وتايلاند من أفضل الأجنحة في معرض 2025

أعلنت إدارة معرض السياحة الدولي الإسباني FITUR 2025، الذي عقد في الفترة من 22 وحتى 26 يناير الماضي، عن الفائزين بجوائز أفضل الأجنحة والأكثر استدامة، تكريمًا للابتكار والتصميم والاستدامة في قطاع السياحة، وذلك

وشهدت هذه الدورة تكريم عدد من الوجهات السياحية والشركات التي قدمت حلولًا صديقة للبيئة ومتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة. وجاءت قائمة الفائزين كالتالي:

مجموعة بينيرو (Grupo Piñero)، بفضل مشروعها الشامل الذي يعزز الاستدامة.

شركة Castelldefels Treatments، لابتكارها في إعادة استخدام المواد بطرق ذكية ومستدامة.

قطاع السياحة في إكستريمادورا (Turismo de Extremadura)، لدمجه الاستدامة مع تعزيز السياحة المتاحة للجميع.

نظام الإقامة والإفطار (Bed & Breakfast)، لاعتماده على إعادة تدوير المواد بطرق مبتكرة مثل استخدام شباك الصيد القديمة.

كما تم تكريم أفضل الأجنحة بناءً على تميزها في التصميم والابتكار البصري، وجاءت الجوائز مقسمة إلى ثلاث فئات رئيسية:

1. فئة الأجنحة الممثلة للمجتمعات المستقلة

جزر الكناري: قدم جناحها تجربة مستوحاة من الطبيعة البحرية للأرخبيل، حيث تم دمج الألوان الطبيعية مع شاشات حديثة تعمل بتقنية LED، مما خلق مزيجًا رائعًا بين التكنولوجيا والطبيعة.

منطقة كانتابريا: استوحي تصميم جناحها من الهندسة المعمارية الكلاسيكية، حيث جمع بين العناصر الريفية والتكنولوجيا المتطورة، مع إضاءة سداسية الشكل تعزز الطابع البصري للجناح.

إقليم الباسك (إيوسكادي): تميز جناحه بهندسة معمارية ديناميكية قائمة على استخدام الخشب بأحجام وزوايا مختلفة، مما وفر تجربة بصرية مميزة تجمع بين الأصالة والحداثة.

2. فئة الدول والمناطق

سلطنة عمان: قدم جناحها رؤية حديثة مستوحاة من العمارة العمانية التقليدية، حيث تم تصميمه ككتلة بيضاء لامعة تعكس التراث العريق بأسلوب عصري.

جمهورية الدومينيكان: قدم جناحها تجربة غامرة تأخذ الزائر في رحلة عبر شواطئ البحر الكاريبي الساحرة، مع صور بانورامية تعكس جمال الطبيعة والثقافة المحلية.

تايلاند: استوحي جناحها من التراث الشعبي التايلاندي، حيث تم تصميمه ليعكس الفنون التقليدية والمنسوجات الفاخرة التي تمثل جزءًا من التراث الثقافي للبلاد.

3. فئة الشركات السياحية والفندقية

شركة الطيران الإسبانية “إيبيريا” (Iberia): قدم جناحها تصميمًا بسيطًا وأنيقًا، مزودًا بإضاءة متطورة تعكس طابعًا مستقبليًا مع لمسات من اللون الأحمر الذي يرمز لهوية العلامة التجارية.

فنادق هيسبيريا العالمية (Hesperia World): تميز جناحها بتصميم هندسي أنيق يمزج بين الإضاءة التفاعلية والديكورات المبتكرة التي تعكس هوية الفنادق الفاخرة.

فنادق ومنتجعات ساندوس (Sandos Hotels & Resorts): قدم جناحها تجربة مستوحاة من الاسترخاء والرفاهية، حيث تم تصميمه ليحاكي أجواء المنتجعات البحرية الهادئة، مع حدائق توفر بيئة مثالية للاسترخاء والتأمل.