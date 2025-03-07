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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فيديو.. مستوطنون إسرائيليون يدخلون بلدة لبنانية بحماية جيش الاحتلال

مستوطنون إسرائيليون
مستوطنون إسرائيليون
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دخلت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين صباح الجمعة، بلدة حولا جنوبي لبنان، في "زيارة دينية" تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وحسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، فقد "دخلت مجموعة من المستوطنين إلى قبر العباد الواقع ضمن الأراضي اللبنانية صباح الجمعة.

وقالت الوكالة إن "الموقع يدعي الصهاينة أنه تابع للحاخام شي"، علما أن إسرائيل أعلنت عن الجولة يوم الخميس.

وتم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد 60 يوما من الأراضي اللبنانية التي انتشرت بها.

ومددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي، بينما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق، ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط جنوبي لبنان.

https://x.com/NewsFolioweb/status/1897936438198411552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1897936438198411552%7Ctwgr%5E2b1e088da8f083bac43a6441bbe05e2e1500b559%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fmiddle-east%2F1782123-D981D98AD8AFD98AD988-D985D8B3D8AAD988D8B7D986D988D986-D8A7D995D8B3D8B1D8A7D98AD994D98AD984D98AD988D986-D98AD8AFD8AED984D988D986-D8A8D984D8AFD8A9-D984D8A8D986D8A7D986D98AD8A9-D8A8D8ADD985D8A7D98AD8A9-D8A7D984D8ACD98AD8B4

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