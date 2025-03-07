ارتفاع نسبة إشغال المناطق التكنولوجية إلى 81% وتوفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل مباشرة

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء مجلس إدارة شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل دانش، لاستعراض مؤشرات الأداء ونتائج أعمال الشركة خلال عام 2024.

وخلال الاجتماع، استعرض هاشم منسي، الرئيس التنفيذي للشركة، أبرز إنجازات العام الماضي، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الإشغال في المناطق التكنولوجية الأربعة—ببرج العرب الجديدة (الإسكندرية)، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة، والسادات (المنوفية)—لتصل إلى 81% مقارنة بـ 69% في 2023. وحققت مدينة السادات وحدها نسبة إشغال بلغت 71% مقابل 38% في 2023. كما وفرت هذه المناطق 8,121 فرصة عمل مباشرة، مقارنة بـ 6,600 فرصة في 2023، ليصل إجمالي عدد العاملين والطلاب المترددين إلى 13,046 شخصًا مقابل 11,541 شخصًا في 2023.

أكد الدكتور عمرو طلعت أن ارتفاع معدلات الإشغال يعكس قدرة المناطق التكنولوجية على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن هذه المناطق لم تعد تقتصر على أنشطة الاتصالات والتكنولوجيا فحسب، بل أصبحت مراكز متكاملة تحتضن قطاعات اقتصادية متنوعة. وأضاف أن هذه المناطق تلعب دورًا محوريًا في استراتيجية الوزارة لتوطين التكنولوجيا، وزيادة صادرات مصر الرقمية، وخلق فرص عمل متميزة للشباب في مختلف المحافظات.

وأشار الوزير إلى أن المناطق التكنولوجية تستضيف برامج لبناء القدرات الرقمية، وتعزز ثقافة ريادة الأعمال، وتوفر بيئة داعمة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات في صناعة الإلكترونيات وتعزيز صناعة التعهيد.

تأسست شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية عام 2016 برأس مال 2.25 مليار جنيه، بهدف نشر التكنولوجيا وتعزيز صناعة التعهيد في مختلف المحافظات. ويضم هيكل مساهميها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبريد للاستثمار.

وتضم المناطق التكنولوجية مقرات لعدد من الشركات المحلية والعالمية العاملة في التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، والشركات المتخصصة في تصميم وتصنيع الإلكترونيات، ما يوفر بيئة أعمال مثالية مع حوافز استثمارية ودعم لوجستي ومالي. كما استقطبت هذه المناطق قطاعات اقتصادية متنوعة، بما في ذلك منشآت صناعية، وبنوك، ومؤسسات تعليمية وجامعات، مما عزز من مكانتها كمراكز متكاملة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.