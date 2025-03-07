«السبكى»: حققنا 50 مليون جنيه من استثمار الأصول بالنصف الأول من العام المالي الحالي

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا مع اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية بالهيئة، لمتابعة سير العمل في المشروعات الحالية، ومناقشة آليات استحداث مشروعات جديدة تعزز الاستدامة المالية وتدعم تطوير الخدمات الصحية.

اطلع الدكتور أحمد السبكي على الإنجازات التي حققتها اللجنة، حيث أشاد بجهود اللجنة وأعضائها في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، كما أكد أن اللجنة أصبحت تمثل نموذجًا ناجحًا يسهم في تعزيز استدامة منظومة الرعاية الصحية، ويدعم تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية المقدمة.

استعرض الاجتماع النتائج الإيجابية التي حققتها الهيئة من خلال استحداث مشروعات جديدة وإعادة استثمار الأصول بشكل جيد، مما أسهم في تحقيق أكثر من 50 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وزيادة الإيرادات وتعزيز الاستدامة، ما يمثل إضافة متميزة لتعظيم الموارد الذاتية للهيئة.

ناقش الاجتماع مقترحات استحداث مشروعات جديدة لدعم الموارد الذاتية، من بينها "الشراكة مع المعامل الطبية"، "الصيدليات المركزية التجارية"، "EHA ICU"، "خدمات تجميل الأسنان"، و"الخدمات الاجتماعية والإسكان للعاملين". كما تطرق الاجتماع إلى آليات استغلال الأراضي والمساحات التابعة للهيئة للاستثمار، مع التأكيد على إعداد دراسات متكاملة ووضع خطط تنفيذية واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة.

أكد الدكتور أحمد السبكي أن الابتكار والتطوير المستمر هما ركيزتان أساسيتان في استراتيجية الهيئة لتنمية الموارد، مشددًا على أهمية طرح الأفكار الجديدة وإيجاد حلول لأية معوقات أو تحديات بما يضمن إنجاز المشروعات وتحقيق النمو المستهدف، مما يسهم في تعزيز قدرة الهيئة على تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية.

في ختام الاجتماع، كرَّم الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع تدريب الغير وعضو الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الدكتورة آية رشاد، كما كرَّم المنسق العام لمشروع الاتصالات للعاملين بالهيئة والمشرف العام على الأعمال الداخلية بالإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الأستاذ أحمد سمير، تقديرًا لجهودهما في تحقيق إنجازات ملموسة تُسهم في تنمية الموارد الذاتية للهيئة. كما قرر صرف مكافأة استثنائية للقائمين على مشروع "تدريب الغير"، ضمن مكافآت العاملين الأكثر تميزًا، تأكيدًا على دور الكفاءات المتميزة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتنمية مواردها الذاتية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة لشئون الإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، الدكتور مؤمن العشماوي، مستشار رئيس الهيئة لمتابعة مشروعات الهيئة الاستراتيجية ومقرر اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية، الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

وحضر أيضًا، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية ومدير مشروع الاتصالات للعاملين بالهيئة، الدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، الدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث، الأستاذ محمد توفيق، رئيس وحدة الدعم المعنوي ورضاء العاملين، الدكتور شادي فرحات، رئيس وحدة التطوير والابتكار وريادة الأعمال، الدكتورة آية رشاد، مدير مشروع تدريب الغير وعضو الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الأستاذ أحمد سمير، المنسق العام لمشروع الاتصالات للعاملين والمشرف العام على الأعمال الداخلية بالإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والأستاذة رحاب سمير، عضو مكتب مستشار رئيس الهيئة للمشروعات الاستراتيجية ومقرر اللجنة.

كما حضر عبر تقنية الزووم كل من: الدكتور فريد محرم، عضو مجلس إدارة الهيئة وخبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي للهيئة، الدكتور إبراهيم فخر، عضو مجلس إدارة الهيئة عن المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية، والدكتورة مروة حلاوة، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بفرع الهيئة في بورسعيد ومدير مشروع الرعاية الطبية المنزلية لتنمية الموارد.

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