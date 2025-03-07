الكشف الطبي بالمجان على 1680 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة لاستكمال القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية والعلاجية والتى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية ووحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، حيث تلقى "المحافظ " بيان من المديرية فى هذا الخصوص، تضمن أبرز نتائج القافلة التى تم اطلاقها يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، فى مستهل خطة شهر مارس الجارى، بمدينة دمياط الجديدة.

وأشار الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت ١١ عيادة تخصصية متنقلة بتخصصات "الباطنة ، الأطفال، العظام، الجلدية، الفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة والجراحة ،المسالك البولية ، النساء والتوليد وتنظيم الأسرة" تردد عليها ١٦٢٨ مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل عدد ١١ حالة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٥٠ حالة ضمن مبادرة “افحص واطمن” وكذلك فحص ٢٠ حالة بالأشعة و٢٣ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٣٠٦ تحاليل بمعمل الدم و ٢٥ تحليلا بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ٨ ندوات توعوية صحية حضرها ٩٥مواطن.

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

كما أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن تكثيف جهود مكافحة ناقلات الأمراض خلال شهر رمضان بمحافظة دمياط في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء والادارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض بالوزارة وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتورة هدى كراوية مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة ومتابعة و اشراف المهندسة ايمان الزيني مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض تم عمل اجتماع بفريق اشراف المديرية وفريق العمل بوحدات نواقل الأمراض بالمحافظة وتم مناقشة خطة تطهير المساجد خلال شهر رمضان الكريم .