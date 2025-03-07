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الجمعة 07 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فتح المتاحف العسكرية للجمهور بالمجان تزامنًا مع الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

يوم الشهيد
يوم الشهيد
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فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى مختلف فئات المجتمع وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته، وتزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم ، تقرر فتح المتاحف العسكرية ومنطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجانًا يوم السبت الموافق الثامن من شهر مارس الجارى .

وللإطلاع على أبرز المزارات والمتاحف العسكرية يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الآتي:
(https://www.mod.gov.eg/modwebsite/MilMuseumAr.aspx) .

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