فتح المتاحف العسكرية للجمهور بالمجان تزامنًا مع الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى مختلف فئات المجتمع وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته، وتزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم ، تقرر فتح المتاحف العسكرية ومنطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجانًا يوم السبت الموافق الثامن من شهر مارس الجارى .

وللإطلاع على أبرز المزارات والمتاحف العسكرية يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الآتي:

(https://www.mod.gov.eg/modwebsite/MilMuseumAr.aspx) .