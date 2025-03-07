عميد معهد القلب الأسبق: شهر رمضان مناسبة سنوية لصيانة الجسد والروح

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق: إن شهر رمضان مناسبة سنوية لصيانة الجسد والروح.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج “صباحنا مصري”، عبر فضائية المصرية”: “الكثير يعتقد أن الصيام امتناع عن الأكل والشراب فقط لكن الصيام مدرسة لتطهير وتنقية وصيانة القلب والروح والجسد”.

وأضاف: “عندما يظل الشخص ١٦ ساعة بدون طعام وشراب فهذه فرصة للتخلص من السموم والأملاح الزائدة، والكثير يستفيد من الصيام مثل الذين يعانون من الضغط العالي وأصحاب الكوليسترول المرتفع ومرضى السكر أيضا”.

وأشار الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق: “الحالات غير المستقرة لمرضى القلب لا يسمح لهم بالصيام وعليهم الإفطار في رمضان”.

