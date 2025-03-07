استقالة المتحدث باسم جيش الاحتلال بعد رفض ترقيته

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، قدّم استقالته بعد رفض رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، ترقيته. وجاء ذلك في أعقاب سلسلة تغييرات أجراها زامير فور تسلمه منصبه خلفًا لهرتسي هاليفي، حيث عيّن اللواء يانيف عاسور قائدًا للمنطقة الجنوبية، وإيتسيك كوهين رئيسًا لشعبة العمليات مع ترقيته إلى رتبة لواء.

هذه التغييرات تعكس تداعيات التحقيقات الداخلية ومحاولات القيادة العسكرية الإسرائيلية إعادة بناء الثقة وسط تداعيات هجوم 7 أكتوبر الذي مثّل صدمة غير مسبوقة للمؤسسة الأمنية.