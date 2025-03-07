تطوير نموذج أولى مبتكر للترانزيستور في الكترونيات الطاقة المتقدمة

أعلن ألكسندر سيمينوف نائب رئيس جامعة بطرسبورغ للعلوم التكنولوجية للشؤون العلمية والابتكارات عن ابتكار نموذج أولي للترانزيستور للإلكترونيات الطاقة المتقدمة وفقا لما نشرته مجلة إزفيستيا.

ويقول، يفتح هذا الابتكار مجالا واسعا لتطوير العديد من فروع الصناعة- صناعة السيارات، والمحركات، والطائرات والهندسة الميكانيكية، وتكنولوجيا الفضاء، ويمكن إنشاء أجهزة كمبيوتر جديدة، وأجهزة لوحية، وطائرات مسيرة، ومعدات طبية، وهواتف محمولة، وما إلى ذلك على أساسها.

ويمكن لكربيد السيليكون (SiC) الذي صنع منه الترانزيستور العمل في درجات حرارة وجهد أعلى دون فقدان الخصائص الكهربائية ما يجعله واعدا للاستخدام في إلكترونيات الطاقة، مثل العاكسات ومحولات الطاقة ولكن يتطلب استخدام كربيد السيليكون على نطاق واسع توفر تكنولوجيا تسمح بتكرار تصنيعه، وابتكار حلول طوبولوجية وتكنولوجية جديدة.

ويقول سيمينوف، لقد ابتكرنا في إطار تنفيذ برنامجنا التنموي "أولوية 2030" للانتقال إلى قاعدة مكونات إلكترونية جديدة، نموذجا أوليا لترانزيستور المفعول المجالي يعتمد على كربيد السيليكون عند 1.7 كيلو فولت.

كما يشير إلى أن الترانزيستورات تعتبر أحد المكونات الرئيسية للإلكترونيات الكهربائية وتستخدم أنواعها بنجاح في جميع أنواع الإلكترونيات الحديثة ذات الجهد العالي تقريبا، بدءا من الأجهزة المنزلية والنقل الكهربائي إلى أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا الفضاء.