المركزي للزراعة العضوية يطلق تجربة حقلية جديدة لتقييم المبيدات الحيوية

أعلن المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية إطلاق تجربة حقلية جديدة لتقييم عدد 2 من المبيدات الحيوية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية واستمرارا لجهود المعمل في التقييم الحقلي للمبيدات الحيوية بغرض دعم الزراعة العضوية والمستدامة وتوفير البدائل الطبيعية والآمنة من خلال تسجيل المبيدات الحيوية لدي الإدارة العامة للزراعة العضوية.

وفي ذات السياق، أعلن الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية عن إطلاق تجربة جديدة لتقييم عدد 2 من المبيد الحيوي جرين جارد فيوميجتور في مكافحة اعفان الفيوازريوم في الطماطم.

وأضاف جعفر أنه تم أيضا تقييم المسمد الحيوي يايو فيرتيلايزر لدورة في رفع خصوبة التربة وتثبيت النيتروجين الجوي وتحت اشراف نخبة من أساتذة المركزي للزراعة العضوية. ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم ممارسات الزراعة المتجددة والمستدامة.

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