معهد بحوث الصحة الحيوانية يستعرض جهوده خلال الأسبوع الأول من مارس

استعرض معهد بحوث الصحة الحيوانية أنشطته خلال الأسبوع الأول من شهر مارس حيث يقوم بدور هام في الحفاظ على الحياة البرية والثروة الحيوانية من خلال أنشطة بحثية وتوعوية تهدف إلى تعزيز الصحة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة.

حملات التوعية والإرشاد:

بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية، نظم المعهد حملة توعية حول أهمية الحفاظ على الحياة البرية، تضمنت توزيع ملصقات توعوية، وعرض معلومات حول الأمراض التي تصيب الحيوانات البرية وطرق الحد من انتشارها، بالإضافة إلى استضافة أحد الباحثين المتخصصين في لقاء تلفزيوني بالقناة المصرية. كما أطلق المعهد، في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، سلسلة ندوات توعوية وإرشادية بالمحافظات، استهدفت طلبة المدارس والجامعات والمربين، بهدف نشر الوعي بطرق الحفاظ على الصحة الحيوانية.

الندوات الإرشادية بالمحافظات:

شهدت محافظات دمياط، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، سوهاج، وأسيوط تنظيم ندوات إرشادية حول موضوعات مختلفة، منها:

السموم الفطرية وتأثيرها على صناعة الدواجن.

مرض البروسيلا وطرق الوقاية منه.

تأثير المواد الحافظة على الصحة العامة.

أهمية الغذاء الصحي الآمن بمناسبة شهر رمضان.

الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

طرق حفظ وتخزين المواد الغذائية.

الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية.

كما تم تنظيم محاضرات حول مرض السعار، تفعيلًا لمبادرة "مصر خالية من السعار 2030"، حيث تم تعريف المشاركين بالمرض، طرق انتقاله، وأهمية تطبيق القانون 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة.

ورش العمل والتدريب:

في إطار دوره في رفع كفاءة الباحثين والعاملين، نظم مركز التدريب والتعلم والاستشارات التابع للمعهد عدة ورش عمل حول معايير الجودة في المعامل وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025، الأمن والأمان الحيوي في المعامل، والمثبطات المناعية في مزارع الدواجن. كما استضاف المعهد برنامجًا تدريبيًا لـ 84 طالبًا من كلية العلوم الصحية بجامعة 6 أكتوبر، حيث تلقوا تدريبات عملية على أحدث التقنيات المعملية في المعمل المرجعي لفحوص صلاحية الأغذية ذات الأصل الحيواني.

إنتاج علمي متميز:

في سياق دعم البحث العلمي، نشر المعهد 18 مقالة علمية في مجالات الصحة وسلامة الغذاء، أمراض الدواجن، صحة الحيوانات الأليفة، الأمراض المشتركة، والحياة المائية، من بينها دراسات حول تأثير المعادن الثقيلة في القشريات، ومخاطر المتبقيات الدوائية، وعوامل المناعة في قطعان الدواجن، وأهمية التفريخ الصناعي لتعزيز الإنتاج السمكي.

يواصل معهد بحوث الصحة الحيوانية جهوده في دعم التنمية المستدامة من خلال البحث العلمي والتوعية، مساهمًا في تحقيق رؤية مصر 2030 لضمان صحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء.