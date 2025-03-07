معهد بحوث القطن يستعرض أنشطته خلال الأسبوع الأول من مارس

استعرض معهد بحوث القطن، أنشطته خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، حيث قام المعهد برئاسة الدكتور عبد الناصر راضون، سلسلة من الأنشطة المكثفة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2025، بهدف تعزيز إنتاجية محصول القطن المصري ونشر الوعي بين المزارعين، وذلك بالتعاون مع مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

و كانت الندوات الإرشادية كالتالي استعدادا للموسم الجديد ٢٠٢٥

عُقدت أربع ندوات إرشادية عامة في المحافظات التالية:

الأحد 2 مارس 2025: مركز طامية، محافظة الفيوم.

الاثنين 3 مارس 2025: مركز الزقازيق، محافظة الشرقية.

الثلاثاء 4 مارس 2025: مركز طنطا، محافظة الغربية.

الأربعاء 5 مارس 2025: مركز المحلة، محافظة الغربية.

وأقيمت هذه الندوات تحت إشراف وحضور وكلاء وزارة الزراعة في المحافظات المذكورة، وبمشاركة مديري الإرشاد الزراعي، وباحثي معهد بحوث القطن، والمهندسين الزراعيين، وكبار مزارعي القطن.

وتم خلالها التركيز على الممارسات الزراعية الجيدة، الأصناف المنزرعة، مواعيد الزراعة، الري، التسميد، مكافحة الآفات، وفوائد الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر لترشيد مياه الري.

في نهاية كل ندوة، فُتح باب النقاش للرد على استفسارات الجمهور؛ بالإضافة إلى التعاون مع وسائل الإعلام لتسليط الضوء على جهود المعهد في دعم مزارعي القطن.

وتأتي هذه الجهود في إطار اهتمام القيادة السياسية بمحصول القطن المصري، وزيادة القيمة المضافة من خلال تطوير مصانع الغزل، نظم الحليج، وضخ استثمارات جديدة لتشجيع التصنيع المحلي.

ويهدف معهد بحوث القطن إلى تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين لتحقيق أعلى إنتاجية فدانية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي في مصر.