توقف حركة القطارات في فرنسا بسبب قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

أفادت فرانس 24 بتوقف حركة السكك الحديدية بشكل كامل، الجمعة، من وإلى محطة “غار دو نور” في باريس بعد اكتشاف قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في بلدية سان دوني وذلك إثر العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية على سكة حديدية.

ومن جانبها؛ أشارت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد "SNCF" أن القنبلة عثر عليها "وسط السكة الحديدية" في منطقة سان دوني.

وقالت الشركة في منشور على منصة إكس إنه "تم العثور على قنبلة غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بالقرب من المسارات".



وأثر الاضطراب الناجم عن الأمر على محطات قطارات الأنفاق المحلية والقطارات المحلية والدولية حيث توقفت حركة القطارات بالكامل في المحطة التي تصلها قطارات يوروستار فضلا عن قطارات "تي جي في" السريعة فيما تعمل الشرطة الباريسية على تفكيك القنبلة.

وأوضحت الشركة أن حركة القطارات لن تُستأنف إلا بعد عمليات التفكيك الجاري تنظيمها من جانب الفرق المتخصصة في مفوضية شرطة باريس". وطلبت الشركة من المسافرين "تأجيل رحلاتهم".

ويشار إلى أن الموقع الإلكتروني لشركة يوروستار لتسيير القطارات الدولية أظهر إلغاء رحلات ثلاثة قطارات على الأقل كان من المقرر أن تغادر من محطة "غار دي نور" صباح الجمعة.