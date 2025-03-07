محافظ بني سويف: فحص وتوفير العلاج لـ1500حالة بقافلة مجانية للصحة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة.

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ،أعدته "د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة"بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية"على مدى يومي "الأربعاء والخميس 5و6 مارس 2025" بقرية تمام كساب مركز اهناسيا، مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال ، الجراحة النساء، الجلدية ، تنظيم الأسرة ، رمد ، أسنان، عظام) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1577 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 188، معمل طفيليات 31 ،حالات أشعة عادية 9 ، استصدار 7 قرارات نفقة دولة ، تحويل 3 حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج ، موجات فوق صوتية 35 حالة.

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفيةالوقاية من فيروس كورونا،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة، سرطان الثدى،سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 266 مواطنا ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 4309 خدمة.

وتجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.