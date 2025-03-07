"مدمن شابو" يهتك عرض طفلة داخل حمام تابع لمسجد بالعاشر من رمضان

الجمعة 07/مارس/2025 - 12:01 م

حادثة مؤسفة شهدتها مدينة العاشر من رمضان قام خلالها شخص "مدمن شابو" الاعتداء جنسيًا على طفة لم يتجاوز عمرها 8 سنوات.

تمكن عدد من الأهالي في الحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية من ضبط شخص بعدما هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام عمومي تابع لمسجد.

وأثناء تواجد الطفلة داخل حمام عمومي في نهار رمضان داخل المسجد بجوار سوق "ابني بيتك" بالمدينة، دخل المتهم عليها وبعد صراخها تم إلقاء القبض عليه وتم تسليمه لرجال الشرطة.

وبدأت الواقعة عندما صرخت والدة الطفلة، وهي سيدة مكافحة تعمل في المنطقة نفسها، بعد أن فوجئت بابنتها تعود إليها وهي تبكي بشدة. وعندما سألتها عن سبب بكائها، أكدت الطفلة لوالدتها أنها تعرضت لهتك عرض من شاب بالغ داخل الحمام.

على الفور، توجه الأهالي إلى مكان الحادث، وتمكنوا من الإمساك بالمتهم، حيث انهالوا عليه بالضرب قبل أن يقوموا بتسليمه إلى قوات الأمن التي باشرت التحقيق في الواقعة.. ولأكد شهود عيان أن المجرم معتاد على تعاطي مخدر الشابو.