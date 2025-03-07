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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تقصف منشآت طاقة أوكرانية

قصف روسي
قصف روسي
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كشف وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشتشنكو، عن أن القوات الروسية تقصف بشكل مكثف، الجمعة، منشآت طاقة في أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكتب الوزير عبر منصة «فيسبوك»: «منشآت الطاقة والغاز في مناطق أوكرانية كثيرة تتعرض مجدداً لقصف مكثف بواسطة صواريخ ومسيّرات»، مضيفاً أن «كل الإجراءات الضرورية تُتخذ لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة والغاز».

وتابع: «تسعى روسيا لإيذاء المواطنين الأوكرانيين، عبر قصف منشآت إنتاج طاقة وغاز من دون التخلي عن هدف حرماننا من الكهرباء والتدفئة، وإلحاق أكبر قدر من الضرر للمواطنين».

من جهة أخرى، أصيب 4 أشخاص بجروح ليل الخميس- الجمعة في خاركيف، شرق أوكرانيا، في ضربة استهدفت «منشأة مدنية»، وفق ما كتب رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف عبر منصة «تلغرام».

 

الطاقة الأوكراني روسيا قصف