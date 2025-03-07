روسيا تقصف منشآت طاقة أوكرانية

كشف وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشتشنكو، عن أن القوات الروسية تقصف بشكل مكثف، الجمعة، منشآت طاقة في أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكتب الوزير عبر منصة «فيسبوك»: «منشآت الطاقة والغاز في مناطق أوكرانية كثيرة تتعرض مجدداً لقصف مكثف بواسطة صواريخ ومسيّرات»، مضيفاً أن «كل الإجراءات الضرورية تُتخذ لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة والغاز».

وتابع: «تسعى روسيا لإيذاء المواطنين الأوكرانيين، عبر قصف منشآت إنتاج طاقة وغاز من دون التخلي عن هدف حرماننا من الكهرباء والتدفئة، وإلحاق أكبر قدر من الضرر للمواطنين».

من جهة أخرى، أصيب 4 أشخاص بجروح ليل الخميس- الجمعة في خاركيف، شرق أوكرانيا، في ضربة استهدفت «منشأة مدنية»، وفق ما كتب رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف عبر منصة «تلغرام».