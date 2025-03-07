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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود مكثفه لكشف لغز العثور على جثة سيدة مقيدة بالسنبلاوين في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سادت حالة من الرعب والذعر بين أهالى حى البستان التابع لمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية عقب العثور على  جثة سيدة  في العقد الرابع من عمرها بها آثار اختناق بالرقبة ومقيدة اليدين والقدمين وفمها مكمم بالبلاستر داخل منزلها .

وكان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من أهالى حى البستان التابع للمركز بالعثور على جثة سيدة تدعى  "هناء  .م. أ." وشهرتها أم إبراهيم داخل غرفة منزلها مقيدة اليدين والقدمين ويوجد بلاستر علي فمها .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة مقيدة اليدين والقدمين وفمها مكمم بالبلاستر ويوجد اثار اختناق على رقبتها.

وبسؤال الجيران أكدت صديقة تعمل معها أنها حاولت الاتصال بها عدت مراتٍ بها ولكنها لم تستجب فأرسلت ابنتها للإطمئنان عليها فوجدتها على تلك الحالة.

وأضافت بأن السيدة تقيم مع زوجها ويدعى  فتحي عبد الحق عبد العال من محافظة الشرقية ويعمل فى تجميع الخردة ولكنه غير متواجد منذ أكتشاف  الجريمة.

وجرى نقل جثمان ‎السيدة إلى مشرحة مستشفي السنبلاوين على ذمة تصرفات النيابة .

كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة كما كلفت  المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

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