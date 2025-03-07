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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يتابع النشاط الثقافي خلال شهر رمضان

انطلاق النشاط الثقافي
انطلاق النشاط الثقافي بقصر مطروح
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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بدء انطلاق النشاط الرمضاني لمديرية الثقافة بمطروح والذي يستمر لمدة 10 أيام خلال الشهر الفضيل، ويتضمن عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بعدد من بيوت وقصر الثقافة بالمحافظة. 

وأوضح محمد حمدى مدير عام قصور الثقافة بمحافظة مطروح، أن الفعاليات  بدأت مساء الخميس وتستمر حتى  15 رمضان، وذلك من الساعة التاسعة مساء، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 

وأشار حمدي إلى أن تلك الفعاليات منها بقصر ثقافة مطروح والذى يشهد عدد من الأمسيات الثقافية والشعرية وورش فنية رمضانية، كما يشهد النادى الاجتماعى عدد من الفعاليات الفنية يوميًا لعدد من الفرق الفنية.

كما يتم تنظيم عدد من  أمسيات للشعر والإنشاد الدينى منها مساء  12 رمضان ببيت ثقافة الحمام، ومساء 13 رمضان ببيت ثقافة برانى، ومساء 14 رمضان ببيت ثقافة الضبعة، ومساء 15 رمضان ببيت ثقافة سيوة.

محافظ مطروح يتابع النشاط الثقافي خلال شهر رمضان

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