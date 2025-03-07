اليوم.. 3 مواجهات نارية في الدوري السعودي

تقام مساء اليوم الجمعة، 3 مواجهات نارية في الدوري السعودي، حينما تستأنف منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن، أبرزها الصدام القوي بين النصر والشباب.

ويترقب عشاق الكرة السعودية في الوطن العربي، اليوم الجمعة، انطلاق 3 مباريات في توقيت واحد، حيث يستضيف فريق أهلي جدة نظيره الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، ويحل فريق الهلال ضيفًا على الفيحاء، ويستقبل النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الشباب، وذلك في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

أهلي جدة ضد الخليج

يأمل أهلي جدة مواصلة انتصاراته المتتالية في الفترة الأخيرة، سواء في الدوري السعودي أو في دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك عندما يستضيف الخليج على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

أما الخليج يتطلع لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري السعودي، متسلحًا بعودة مهاجمه المصري محمد شريف للتألق، بعدما سجل هدفًا في الجولة الماضية.

محمد شريف

يحتل أهلي جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد الخليج في المركز الحادي عشر وفي رصيده 29 نقطة.

الفيحاء ضد الهلال

ويسعى الهلال لحصد الثلاث نقاط من مباراته ضد الفيحاء؛ من أجل مواصلة اللحاق بمتصدر دوري روشن اتحاد جدة.

يستقبل فريق الفيحاء نظيره الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في مباراة صعبة للزعيم لمعاناته من الغيابات في الفترة الأخيرة، إذ ضربت الإصابات العناصر الأساسية في تشكيل المدرب خورخي جيسوس.

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 7 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر، بينما يأتي الفيحاء في المركز الرابع عشر وفي رصيده 22 نقطة.

النصر ضد الشباب

ويستضيف فريق النصر بقيادة أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، نظيره الشباب على ملعب الأول بارك، في مواجهة قوية قد تشهد الكثير من الإثارة والندية بين الفريقين.

رونالدو

يعاني النصر في المباريات الأخيرة من تذبذب في النتائج، في ظل صراع قوي مع القادسية والأهلي في جدول الترتيب.

يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المرتبة السادسة بـ39 نقطة.