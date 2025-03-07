تعرف على موعد أذان المغرب في اليوم السابع من شهر رمضان

موعد أذان المغرب من أكثر المواقيت التي يهتم بها المسلمون خلال شهر رمضان المبارك، حيث يختلف موعده من محافظة إلى أخرى كما يختلف من أول أيام رمضان إلى آخره.

مع بدء شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من المواطنين عن موعد أذان المغرب في محافظاتهم وذلك لمعرفة موعد الإفطار.

وتتغير مدة الصيام من يوم لآخر، حيث يكون أقصر يوم في بداية الشهر بينما يكون أطول يوم في نهايته ووفقا لـ إمساكية شهر رمضان 2025 أول أيام شهر رمضان سيكون هو أقصر أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل الصوم 13 ساعة و30 دقيقة.

موعد أذان المغرب في اليوم السابع من شهر رمضان بالقاهرة، والموافق يوم الجمعة 7 مارس الساعة :5:58.

ويكون موعد أذان العشاء الساعة 7:15 في اليوم السابع من شهر رمضان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا ويكون هذا العام 29 يوما واخر أيامه 29 مارس 2025.