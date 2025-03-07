العدوان على طولكرم يدخل يومه الـ40 وتصعيد غير مسبوق في نور شمس

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الأربعين على التوالي، ولليوم السابع والعشرين في مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني وتعزيزات عسكرية مكثفة.

ودفعت قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، ونشرت آلياتها وفرق المشاة في شوارع المدينة وأحيائها، خاصة في المناطق الجنوبية والغربية ووسط السوق، إضافة إلى مداخل ومحيط المخيمات، تزامنًا مع إطلاق الرصاص والقنابل الصوتية والضوئية وانفجارات ضخمة.

وفي شارع نابلس، الذي يربط بين مخيمي طولكرم ونور شمس، تواصل آليات الاحتلال تواجدها، حيث يتم تفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين واحتجازهم. كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل عدة، وأجبرت سكانها على المغادرة القسرية، فيما تعرضت بناية أبو منتصر العسس في ضاحية اكتابا للتفتيش والتخريب.

أما في مخيم طولكرم، فقد شهدت حاراته عمليات دهم وتدمير ممنهج، مما أدى إلى نزوح معظم سكانه، مع بقاء عدد قليل من العائلات وسط دمار واسع في البنية التحتية والمنازل، التي حُوِّل بعضها إلى ثكنات عسكرية.

وفي مخيم نور شمس، واصلت جرافات الاحتلال هدم المنازل في حارة المنشية، ضمن مخطط لشق طريق جديد وتغيير معالم المخيم، حيث تم هدم أكثر من 11 منزلًا في الأيام الأخيرة، مع تهديد 17 منزلًا إضافيًا بالهدم.