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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

انطلاق ماراثون انتخابات الصحفيين.. البلشي وعبد الرحيم يسجلان في كشوف الجمعية العمومية

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بدأت نقابة الصحفيين، صباح اليوم، إجراءات تسجيل أعضاء الجمعية العمومية في كشوف انتخابات التجديد النصفي، حيث سجل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين والمرشح على مقعد النقيب، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، فور إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات فتح باب التسجيل في تمام العاشرة صباحًا.

وتناقش الجمعية العمومية خلال اجتماعها التصديق على محضر اجتماع العام الماضي، ومراجعة تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025، إلى جانب اعتماد الحساب الختامي لعام 2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2025.

كما يشمل جدول الأعمال انتخاب النقيب وستة أعضاء للمجلس، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب (50% + 1)، سيتم تأجيل الاجتماع إلى الجمعة 21 مارس 2025.

بدأت نقابة الصحفيين صباح اليوم حيث سجل الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين والمرشح على مقعد النقيب وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة