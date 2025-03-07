الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس ويحرق مسجدًا تاريخيًا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أحياء عدة في نابلس وبلدتها القديمة، حيث داهمت منازل واعتقلت ثلاثة مواطنين، هم مجد محيي الدين صبح، وعطايا محمد طبوق، وعمر جهاد القوقا.

كما اقتحمت القوات عددًا من المساجد، وعبثت بمحتوياتها، ومنعت إقامة صلاة الفجر، وأضرمت النار في مسجد النصر في باب الساحة، ومنعت فرق الإطفاء من إخماد الحريق، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المسجد التاريخي.

وأدانت وزارة الأوقاف هذا الاعتداء، معتبرةً أنه تصعيد خطير في شهر رمضان المبارك، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف انتهاكات الاحتلال المتكررة بحق المقدسات الإسلامية.