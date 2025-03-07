تطبيقًا لصحيح القانون.. تأجيل "عمومية المهندسين" لمدة ساعتين

أعلن المهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة العامة للمهندسين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، لمدة ساعتين.

وذلك تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي ينص على أن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يكون صحيحًا إذا حضر الاجتماع رُبع الأعضاء ممن لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني صحيحًا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل.

ومن المقرر أن تستعرض الجمعية العمومية ميزانيات النقابة لعام 2024 والموازنات التقديرية لعام 2025، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، واعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2024م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025م والنظر في الاقتراحات المُقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

يُذكَر أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تُعقد اليوم بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.