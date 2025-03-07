ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس بالأسبوع الثاني من رمضان حتى الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقع خلال الأسبوع الثانى من شهر رمضان المعظم، في الفترة من اليوم الجمعة 7 مارس 2025، إلى الخميس 13 مارس، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الجمعة ، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وتمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أنه من غد السبت 8 مارس إلى الخميس 13 مارس سيشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الأرصاد أنه اعتبارًا من الأحد 9 مارس، سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 إلى 25 للعظمى والصغرى 12 إلى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20_25 للعظمى والصغرى 11_13 درجة.