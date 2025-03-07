اليوم.. شبورة كثيفة وأمطار ببعض المناطق وطقس معتدل نهارا على القاهرة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الجمعة شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء .

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 13 درجة .