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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بيأدبهم.. ضبط سائق قيد طفليه بالسلاسل داخل شرفة منزله ببولاق الدكرور

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط سائق، قام بتقييد طفليه بسلاسل حديدية من الرقبة داخل شرفة منزله بمنطقة بولاق الدكرور.


تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغ من الأهالي باحتجاز طفلين داخل شرفة أحد العقارات بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص، تبين وجود طفلة 10 سنوات، وشقيقها 13 عامًا، مقيدين من الرقبة بسلاسل وأقفال حديدية داخل شرفة المنزل.

أفاد الطفلان بأن والدهما يعمل سائقًا، قام بتقييدهما قبل مغادرته المنزل، مشيرين إلى أنهما استغاثا بالأهالي لإنقاذهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من إعداد كمين أسفر عن ضبط المتهم فور عودته إلى المنزل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بأن طفليه كانا يتركان المنزل دون إذنه، ما دفعه إلى تقييدهما كنوع من التأديب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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