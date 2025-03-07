تدريب عسكري إسرائيلي داخل غزة لمواجهة تهديدات حماس

في يومه الأول في منصبه الجديد، قاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير تدريبًا عسكريًا غير مجدول في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وجرى التدريب بالقرب من بيت حانون في شمال القطاع، وهو تدريب لم يُعلن عنه مسبقًا.

وخلال التدريب، توجه زامير إلى الجنود قائلًا: "أنتم تحت هجوم حماس"، وأكد الضباط الحاضرون أن قائد القيادة الجنوبية السابق للجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان، فوجئ بهذا التطور المفاجئ.

وقام زامير بتنفيذ محاكاة للهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر 2023، وانتقل بين المواقع المختلفة لاستجواب الجنود حول التهديدات في المنطقة، كما قام بإطلاق النار بنفسه من مدفع رشاش.

وعند انتهاء التدريب، قال زامير لقائد السرية: "سوف يحدث هجوم مثل هذا. إنها ليست مسألة (إذا) بل (متى). يجب أن تكون مستعدًا".

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تجري إسرائيل تحقيقات لتحديد المسؤولين عن الإخفاق في التصدي للهجوم المفاجئ الذي شنته حماس قبل أكثر من 16 شهرًا.



ووفقًا للمسؤولين العسكريين، فإن زامير "يتولى دوره بسرعة" وسط هذه الأوضاع المتوترة، وقد أبلغ مرؤوسيه في مناسبات عدة أن "الحرب قد تشتعل مرة أخرى في أي لحظة"، مؤكدًا ضرورة هزيمة حماس بشكل حاسم.

وفي أول تعليق رسمي له منذ توليه المنصب، أقر زامير بفشل الجيش في التصدي لهجوم 7 أكتوبر، مشددًا على عزمه إجراء تغييرات جذرية في النظام العسكري لضمان استعداد الجيش لمواجهة التهديدات المستقبلية.