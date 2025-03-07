حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالعياط

تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحقيقاتها مع 7 أشخاص كانوا يقومون بالتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض بالعياط، وأمرت بالتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر، كما أمرت بعمل كردون أمني حول الحفرة التي قاموا بحفرها، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كانو ينقبون عن الآثار

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة العياط، بورود معلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض بدائرة المركز.

على الفور، انتقل ضباط المباحث وقوات الشرطة إلى مكان الواقعة، حيث تم مداهمة المكان الذي كان يشهد أعمال الحفر، وأسفرت المداهمة عن القبض على 7 أشخاص، والعثور على حفرة عميقة مع وجود أدوات حفر تُستخدم في التنقيب عن الآثار.

خلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهمون بجريمتهم، موضحين أنهم كانوا ينقبون عن الآثار بهدف الثراء السريع.

وتم التحفظ على موقع الحفر تحت حراسة أمنية، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.