الكنيسة تحيي ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس.. الأحد المقبل

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإحياء الذكرى السنوية لرحيل البابا كيرلس السادس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ116، يوم الأحد المقبل، ومن المقرر أن تُنظم الصلوات والعظات الروحية في مختلف الكنائس والأديرة تكريمًا لذكراه.

وتُعد ذكرى رحيله مناسبة للاحتفال في دير مارمينا بمريوط، حيث يرقد جسده الطاهر، ويشهد هذا اليوم توافد الآلاف من الأقباط من شتى المحافظات للصلاة والتبرك، مسترجعين سيرته الروحية ومواقفه المؤثرة.

وكان من أبرز إنجازات البابا كيرلس، بناء الكاتدرائية المرقسية بدير الأنبا رويس بالعباسية، والتي وضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حجر أساسها في 24 يوليو 1965.

جدير بالذكر، أن البابا كيرلس كان يُعرف سابقًا بالقمص مينا البراموسي المتوحد، وكان من ضمن المرشحين للبطريركية، حيث أسفرت انتخابات 17 أبريل 1959 عن اختياره ضمن الثلاثة الأوائل، ليُنتخب بطريركًا في 19 أبريل 1959 ويُرسَم رسميًا في 10 مايو من نفس العام.