إغلاق جميع كنائس الروم الأرثوذكس بالإسكندرية الأحد المقبل

يترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، بعد غد الأحد، القداس الإلهي في كاتدرائية البشارة بالإسكندرية، التي تُعد مرجعًا تاريخيًا بارزًا للمدينة ومرتبطة بتراثها اليوناني، ويختتم البابا زيارته بزيارة الأيقونات المقدسة.

وأوضحت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، في بيان لها، أن مواعيد الصلوات ستكون كالتالي: صلاة السَحَر الساعة 08:30 صباحًا، وصلاة القداس الإلهي الساعة 09:30 صباحًا، على أن يتم بعد القداس زياح الأيقونات المقدسة.

في سياق متصل، أعلنت البطريركية، غلق جميع الكنائس التابعة لها، في مدينة الإسكندرية، في نفس اليوم، وذلك لمشاركة كهنتها في الخدمة مع البابا ثيودروس الثاني خلال القداس الإلهي.