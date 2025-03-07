بسبب الأمطار.. تفاصيل مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في الوراق

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة طفلة إثر تعرضها للصعق الكهربائي بسبب الأمطار بمنطقة الوراق، وذلك عقب الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاتها وعدم وجود شهبة جنائية وراء الواقعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

صعقتها الكهرباء

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة الوراق، من إدارة شرطة النجدة بوفاة طفلة بصعق كهربائي بسبب مياه الأمطار بمنطقة الوراق.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن الطفلة المتوفاة تدعى ليلى وعمرها 9 سنوات، طالبة بالمرحلة الابتدائية، وانها تواجدت أثناء هطول المطر أمام منزلها للهو بالمياه المتساقطة، وتسببت المياه فى سقوط سلك كهرباء من عمود إنارة وحدث تلامس مع مياه الأمطار مما أدى لوفاتها فى الحال ، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.