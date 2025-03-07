وزارة العمل تنظم دورات لتوعية العاملين بأساسيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من الدورات التثقيفية، استهدفت توعية عدد من المسؤولين بمديريات العمل بالمحافظات، بآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت محاضرات عن أساسيات لغة الإشارة والتوعية بالقوانين والتشريعات والقرارات ذات الصلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.

ويهدف التعاون بين الوزارة والمجلس في هذا الشأن إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وبناء قدرات مقدمي الخدمة بوزارة العمل على التعامل، وإتاحة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ، لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل، وتفعيل الشراكة في ملتقيات التوظيف لتوفير الوظائف ودمجهم في سوق العمل، وكذلك توعية أصحاب الأعمال بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع العمل والإنتاج.