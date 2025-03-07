إقبال ضعيف على انتخابات الصحفيين.. والنصاب القانوني يهدد انعقاد الجمعية العمومية

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اليوم الجمعة، إقبالًا ضعيفًا من أعضاء الجمعية العمومية، مما يثير التساؤلات حول إمكانية اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 10,224 عضوًا، بينهم 187 عضوًا بفرع النقابة في الإسكندرية، موزعين على 24 لجنة انتخابية.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير مجلس النقابة عن العام المنتهي، واعتماد الحساب الختامي لعام 2024، وإقرار الموازنة التقديرية لعام 2025، إلى جانب انتخابات النقيب وستة من أعضاء المجلس.

وتستمر عمليات التسجيل والتصويت حتى الثانية ظهرًا، وسط توقعات بزيادة الإقبال في الساعات الأخيرة، في محاولة لاستكمال النصاب القانوني.