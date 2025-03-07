غدا.. "رمضان منذ 1000 عام" ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، برئاسة يحيى رياض مدير المكتبة، ندوة ثقافية بعنوان "رمضان منذ 1000 عام".

تأتي الندوة ضمن برنامج مكتبة القاهرة الكبرى لشهر رمضان المبارك. وذلك يوم غدا السبت الموافق ٨ مارس الجارى فى الثامنة مساء

يتحدث في اللقاء كل من: محمد أشرف مؤسس ورئيس مبادرة كنوز والفنان التشكيلى حلمي أبو حسين، بينما يدير اللقاء الكاتب يحيى رياض يوسف مدير المكتبة.

وتتناول الندوة تطور ملامح شهر رمضان على مر العصور، مستعرضة التغيرات الثقافية والاجتماعية التي طرأت على هذا الشهر الكريم منذ ألف عام وحتى اليوم.

تعد هذه الندوة فرصة للتعرف على تاريخ وتقاليد رمضان في مصر وتبادل الأفكار حول الاحتفالات والعادات التي ارتبطت به عبر الأزمان.