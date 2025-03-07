اليوم.. انعقاد «عمومية الصحفيين» لإجراء انتخابات التجديد النصفي

تشهد نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، انعقاد جمعيتها العمومية للتصويت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وسط إشراف قضائي كامل.

‎وأوضح جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني (50%) اليوم، ستتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مجددًا يوم الجمعة 21 مارس 2025، بحضور ربع الأعضاء (25%).

‎ويبلغ إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية 10,224 عضوًا، بينهم 187 عضوًا بفرع الإسكندرية، موزعين على 24 لجنة انتخابية.

‎يتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق (مارس 2023)، ومناقشة تقرير مجلس النقابة عن أعمال العام المنتهي في فبراير 2025، واعتماد الحساب الختامي لعام 2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2025. كما سيتم النظر في المقترحات المقدمة من الأعضاء والمسائل العاجلة التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

‎وتشمل الانتخابات اختيار النقيب وستة أعضاء من مجلس النقابة، وفي حال الإعادة على مقعد النقيب، تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً.