كواليس العثور على جثة عامل مذبوحًا داخل شقته بأوسيم

تواصل الجهات الأمنية بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة عامل مذبوحا داخل شقته بعقار بأوسيم، واستمعت إلى إفادات القاطنين بالعقار وأهلية المجني عليه عن ملابسات الواقعة، كما كلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمانه لمعرفة أسباب وفاته تمهيدا للتصريح بدفنه، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار لمعرفة الجاني، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة للوصول إلى المتهم بالجريمة.

مذبوح في ظروف غامضة

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة أوسيم، من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة قسم شرطة أوسيم، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة.

وتبين من خلال الفحص العثور على جثة شخص يدعى “مجدي.س” عامل يبلغ من العمر 50 عامًا، مذبوحًا داخل غرفة نومه في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها من خلال إجراء التحريات لكشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على القائم بارتكابها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.