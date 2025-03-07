مدير وكالة الطاقة الذرية: سياسات ترامب تهدد بسباق نووي والعقوبات تفقد جدواها

قال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يشعل سباق تسلح نووي جديدا ودول عدة تفكر في الحاجة إلى رادع خاص بها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف، أن الحديث عن الأسلحة النووية كان محرما قبل سنوات لكن هناك الآن مناقشات في بلدان عدة بشأن ذلك.

وأشار مدير وكالة الطاقة الذرية، إلى أن العقوبات على إيران لا تجدي ويتم التحايل عليها وبرنامجها النووي نما بشكل هائل منذ 2018.

ولفت إلى أن إيران تملك 5 نماذج جديدة من أجهزة الطرد المركزي التي طورتها منذ إلغاء ترامب الاتفاق النووي.