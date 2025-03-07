طبيب مصري يحذر الصائمين من تناول وجبة الإفطار الأساسية فور أذان المغرب

وجه الدكتور حسام موافي نصائح غذائية للمسلمين خلال فترة الصيام ، موضحا أن عملية الأكل تمر بمرحلتين أساسيتين هما الهضم والامتصاص.



كما أوضح الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" أن عملية الامتصاص تكون أكثر فعالية عند تناول الطعام بعد فترة الصيام مباشرة محذرا من تناول الوجبة الأساسية فور سماع أذان المغرب.



وأشار إلى أن الأفضل للصائم هو تناول وجبة خفيفة عند الإفطار تتكون من ربع رغيف مع جبنة بيضاء وكوب شاي بلبن.

وبعد أداء صلاة المغرب والعشاء، يمكن تناول الوجبة الأساسية، على أن يتم إنهاء اليوم بتناول الزبادي مع عسل النحل قبل أذان الفجر.

وشدد على أهمية تقليل نسبة الامتصاص من خلال تجنب الوجبات الثقيلة التي تحتوي على كميات كبيرة من الطعام أو الحلويات.

كما أكد على ضرورة تقسيم الوجبات إلى ثلاث مرات بشكل صحي وموزون بالطريقة التي تم ذكرها وذلك لضمان تحقيق الاستفادة الصحية المثلى خلال فترة الصيام.