دهسها بالسيارة.. حبس سائق سيارة تسبب في مصرع سيدة بالعجوزة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة سيدة دهستها سيارة ميكروباص بمنطقة العجوزة، وذلك بعد ورود تقرير من الطب الشرعي بأسباب الوفاة، وأمرت بحبس السائق المتسبب في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على السيارة التي كان يقودها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

دهسها بالسيارة

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة العجوزة، من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مروري أسفر عن وقوع ضحية بدائرة القسم، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، ومن خلال الفحص، تبين العثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 50 عامًا، حيث توفيت إثر دهسها من سيارة ميكروباص تسير بسرعة جنونية قيادة سائق يبلغ من العمر 30 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.