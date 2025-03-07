كان يدافع عن خطيبته.. إصابة عامل طعنًا في مشاجرة ببولاق الدكرور

شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مشاجرة بين شاب وعاطل بسبب معاكسة فتاة، مما أسفر عن إصابة عامل بطعنة نافذة في الفخذ بسلاح أبيض.

تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين بدائرة القسم، ووجود مصاب.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة عامل بجروح قطعية إثر تعدي بسلاح أبيض، وكشفت التحريات أن المصاب كان يدافع عن خطيبته بعد تعرضها للمعاكسة من قبل المتهم، وأثناء معاتبته له، تطورت الأمور إلى مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بإخراج مطواة وطعن الشاب قبل أن يفر هاربًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.