السرعة الجنونية السبب.. تفاصيل إصابة 4 فتيات في حادث دهس بسيارة نقل بـ 6 أكتوبر

تواصل الجهات الأمنية بالجيزة، التحقيقات حول إصابة 4 فتيات بكسور متفرقة إثر تعرضهم لحادث دهس من سيارة نقل بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت بالتحفظ على قائد السيارة المتسبب في الحادث، إذ تبين أنه كان يقود بسرعة جنونية مما تسبب في إصابتهن، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

السرعة الجنونية السبب

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر، من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أسفر عن وقوع مصابين بدائرة القسم، وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 4 فتيات بإصابات خطيرة تنوعت بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، بعدما أطاحت بهن سيارة نقل مسرعة قيادة سائق يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء عبورهن نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة وقائدها المتسبب في الحادث.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.