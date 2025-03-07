محلل استراتيجي: روسيا تعتبر زيلينسكي فاقدًا للشرعية وترى رحيله فرصة للتفاوض

قال الدكتور بافيل فلينجهاور، المحلل الدفاعي والاستراتيجي، إن روسيا تعتبر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يعد يمتلك صلاحيات شرعية منذ انتهاء ولايته في مايو الماضي، وبالتالي ترى موسكو أن أي اتفاق سلام قد يوقعه زيلينسكي سيكون باطلًا وغير ملزم.

وأوضح فلينجهاور، في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا ترغب بالفعل في رحيل زيلينسكي عن المشهد السياسي الأوكراني، وتأمل في وصول قيادة جديدة يمكن التفاوض معها، مثلما كان الحال خلال فترة الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش، الذي كانت علاقاته أقرب لموسكو.

وعن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا رغم الحرب، أكد فلينجهاور أن روسيا ليست في موقع يسمح لها بمنع أو السماح بإجراء الانتخابات، خصوصًا أنها لا تسيطر على كامل الأراضي الأوكرانية، لكنها ترى أن غياب زيلينسكي عن المشهد سيكون أكثر فائدة لموسكو، سواء عبر انتخابات أو تحرك داخلي آخر.