محمود بسيوني حكمًا لمباراة المصري والبنك الأهلي بكأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق البنك الأهلي، والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر .

يضم الطاقم كلا من محمود بسيوني حكمًا للساحة ومعه كل من يوسف البساطي وخالد السيد كمساعدين ، بالإضافة إل محمود حسين حكمًا رابعًا ، بينما يتولى الكابتن سمير شعبان مهام مراقب المباراة.

ويبحث الفريقان على فرصة للفوز خلال المباراة القوية التي تجمعهما للتأهل إلى لدوري الربع نهائي من بطولة كأس مصر.