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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تصرح بدفن شاب سقط بغرفة مصعد في بشتيل

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن شاب لقي مصرعه إثر سقوطه بغرفة مصعد داخل عقار بمنطقة بشتيل، وذلك بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة. 

جثة في المصعد

البداية بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة، بوجود جثة داخل عقار بمنطقة بشتيل.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الضحية اختل توازنه وسقط بين الحائط ومصعد العقار بشارع الحرية مما أسفر عن مصرعه في الحال.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة جثة شاب مصعد ببشتيل