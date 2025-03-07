كواليس مصرع طفلة بعد تناولها وجبة غذاء فاسدة بالبدرشين

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول مصرع طفلة اثر تناولها وجبة غذائية فاسدة بمنطقة البدرشين، وامرت بفحص الوجبة التي أدت الى وفاتها من قبل لجنة طبية لمعرفة ما اذا كانت تسببت في وفاتها من عدمه، كما صرحت بدفن جثة الفتاة بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاتها وهو التسمم الغذائي، واستمعت الى إفادات اهلية الطفلة المجني عليها الذين اقروا بأن السبب في وفاتها هو تناولها وجبة سريعة التحضير، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بوصول "عائشة" 10 سنوات طالبة، إلى المستشفى جثة هامدة، إثر تعرضها لحالة قيء شديد بعد تناولها وجبة سريعة التحضير فاسدة، مما أدى إلى وفاتها في الحال جري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.